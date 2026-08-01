Detenido por homicidio de estudiante en San Bernardo fue formalizado como cómplice: Quedó con arresto domiciliario total

El adolescente de 17 años se entregó de forma voluntaria el viernes y fue formalizado en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Este sábado se realizó la audiencia de formalización en contra del adolescente de 17 años que fue detenido por el homicidio de un estudiante de 15 años en San Bernardo.

La Fiscalía Occidente informó que el detenido quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total y prohibición de acercarse a familiares de la víctima.

El detenido se presentó de forma voluntaria durante el viernes ante la Fiscalía local de San Bernardo, en compañía de su madre.





Según detalló la Fiscalía Occidente, el detenido no sería el autor material del homicidio, sino uno de los involucrados en la pelea.

El autor, quien también es menor de edad, ya fue identificado por las policías y se encuentra con orden de detención.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el estudiante 15 años falleció la tarde del jueves tras ser apuñalado en las cercanías del Liceo Polivalente Santiago de Compostela.

El conflicto se habría originado al interior del establecimiento educacional y posteriormente se trasladó al exterior, donde la víctima se enfrentó a un grupo de tres alumnos de tercero medio.

En ese contexto, uno de los involucrados habría atacado al adolescente con un arma blanca, propinándole al menos tres puñaladas en la zona del pecho, lesiones que finalmente le provocaron la muerte.