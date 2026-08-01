Sistema frontal golpeará con más fuerza al sur este sábado: Así avanzarán las lluvias

Rachas de viento, tormentas elétricas, caídas de granizo y hasta eventuales nubes tornádicas podrían hacerse presnetes desde la región del Maule hacia el sur.

El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, analizó el sistema frontal que afecta actualmente a la zona sur del país, dando a conocer cómo se comportará el evento durante las próximas horas.

Según explicó, las precipitaciones se asentarían este sábado entre la región del Maule y el Biobío , junto a posibles tormentas eléctricas, caídas de granizo y hasta eventuales nubes tornádicas.

Así se comportará el sistema frontal hoy 1 de agosto

Durante esta jornada, el sistema frontal “no va a llegar tan al norte”, detalló Moncada, agregando que “se va a centrar especialmente hoy desde el Maule al Biobío”.

Sin embargo, reveló que en horas de la tarde-noche las precipitaciones “se van a ir desplazando a la Costa y la Cordillera de la Costa del Ñuble y el Maule (…) en unas pocas horas podríamos acumular hasta 90 mm de agua“.





Respecto a las rachas de viento, indicó que desde la región del Maule hasta la Isla Grande de Chiloé se presenciarían vientos fuertes que “se van a ir intensificando en las próximas horas”.

Luego de este sistema frontal, llegará un “post frontal” que se mantendría durante todo el domingo, instancia en que se podrían desarrollar “tormentas eléctricas, caídas de granizo y la nubes tornádicas, especialmente desde la región del Maule hasta la región de Los Lagos”.

Domingo 2 y lunes 3 de agosto

“Las precipitaciones de mañana domingo no tendrían que ser de tanta intensidad como la que vamos a presenciar esta jornada, estamos hablando de valores entre los 30 mm y 40 mm desde el Maule hacia el sur del país”, agregó.

Para el siguiente semana, el día lunes habría un descanso de las precipitaciones, no obstante, durante el martes estas regresarán desde La Araucanía hacia el sur y ya a contar del miércoles estas podrían avanzar a O’Higgins, trayendo unas posibles gotitas a la RM durante en la noche de ese mismo día y la madrugada del jueves.