VIDEO | Así se ve desde el aire el nuevo Fantasilandia en San Bernardo: Parque de diversiones reabrirá en 2027

El nuevo parque abrirá sus puertas al público a finales de este año y el proyecto completo estará listo para diciembre de 2027.

Estas vacaciones de invierno serán las últimas de Fantasilandia en el recinto del Parque O’Higgins, donde se encuentra ubicado hace casi 50 años.

Se espera que el nuevo parque, ubicado en San Bernardo, abra sus puertas en diciembre de este año.

El 100% del proyecto estará listo a fines del 2027, pero desde el aire ya se pueden apreciar cómo van los avances de su construcción.