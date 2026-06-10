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Uno es primo de Hotuiti Teao: Enigmáticas desapariciones preocupan en Rapa Nui

Al primero se le perdió el rastro hace casi un año y el segundo se trata de un reconocido dirigente de la isla que fue visto por última vez en enero.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

En Rapa Nui dos misteriosas desapariciones tienen en alerta a la comunidad desde hace un año.

El primer caso se registró en julio del año pasado y se trata del primo del diputado Hotuiti Teao, mientras que la segunda desaparición se produjo en enero de este año, cuando se perdió el rastro a un conocido dirigente de la isla.

A pesar del esfuerzo de las autoridades no hay rastros de su paradero, pero sus familias continúan con la incesante búsqueda.

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