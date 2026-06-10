Uno es primo de Hotuiti Teao: Enigmáticas desapariciones preocupan en Rapa Nui

Al primero se le perdió el rastro hace casi un año y el segundo se trata de un reconocido dirigente de la isla que fue visto por última vez en enero.

En Rapa Nui dos misteriosas desapariciones tienen en alerta a la comunidad desde hace un año.

El primer caso se registró en julio del año pasado y se trata del primo del diputado Hotuiti Teao, mientras que la segunda desaparición se produjo en enero de este año, cuando se perdió el rastro a un conocido dirigente de la isla.

A pesar del esfuerzo de las autoridades no hay rastros de su paradero, pero sus familias continúan con la incesante búsqueda.