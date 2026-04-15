Declaración de patrimonio de ministra Ximena Lincolao: Registró bienes en Chile y Estados Unidos

La titular de Ciencia cuenta con un patrimonio marcado por bienes raíces tanto en Chile como en el extranjero, además de inversiones financieras en el país norteamericano, donde desarrolló gran parte de su carrera profesional.

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, quien el pasado 8 de abril fue agredida en Valdivia, presentó su declaración de intereses y patrimonio.

El documento, consignado por el portal InfoProbidad, reveló que Lincolao cuenta con un patrimonio marcado por bienes raíces tanto en Chile como en el extranjero, además de inversiones financieras en Estados Unidos.

La declaración de patrimonio de Ximena Lincolao

En el detalle de sus propiedades en el país, la secretaria de Estado informó tres inmuebles: uno en la comuna de Coquimbo, avaluado en más de $90 millones; otro en Ñuñoa, adquirido en 2025, con un valor superior a los $127 millones; y una vivienda en La Reina —que corresponde a su domicilio— con un avalúo que bordea los $123 millones.





A nivel internacional, Lincolao declaró un inmueble en la ciudad de McLean, en Estados Unidos, valorizado en más de 2 millones de dólares.

A esto se suman instrumentos financieros en ese país, entre ellos inversiones asociadas a Wells Fargo y PenFed, cuyos montos alcanzan cifras millonarias en dólares, además de una cuenta de ahorro en Capital One con un saldo de US$400 mil.

La declaración no registra participación en sociedades ni empresas, ni tampoco bienes muebles como vehículos.

Asimismo, la ministra no informó deudas ni pasivos, concentrando su patrimonio en propiedades e inversiones financieras, principalmente en el extranjero.