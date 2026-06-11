Fuerte sismo despierta al norte de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor
El Centro Sismológico Nacional informó que el temblor tuvo su epicentro a 41 kilómetros al noreste este de Carrizal Bajo, en la región de Atacama.
Un sismo de 5.3 sacudió la madrugada de este jueves a la zona norte del país, específicamente a la región de Atacama.
De acuerdo a la información que dio el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 01:19 horas de este jueves 11 de junio.
El movimiento telúrico se registró a 41.99 kilómetros al noreste de Carrizal Bajo, pueblo de la comuna de Huasco.
Según reportes del organismo el sismo se produjo a una profundidad de 36,25 kilómetros.
Hora Local: 2026/06/11 01:19:47, mag: 5.3, Lat: -27.88, Lon: -71.51, Prof: 36.25, Loc : 41.99 km al NO de Carrizal Bajo
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) June 11, 2026