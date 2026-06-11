Fuerte sismo despierta al norte de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor

El Centro Sismológico Nacional informó que el temblor tuvo su epicentro a 41 kilómetros al noreste este de Carrizal Bajo, en la región de Atacama.

Un sismo de 5.3 sacudió la madrugada de este jueves a la zona norte del país, específicamente a la región de Atacama.

De acuerdo a la información que dio el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 01:19 horas de este jueves 11 de junio.

El movimiento telúrico se registró a 41.99 kilómetros al noreste de Carrizal Bajo, pueblo de la comuna de Huasco.

Según reportes del organismo el sismo se produjo a una profundidad de 36,25 kilómetros.