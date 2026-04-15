“Había recibido un ofrecimiento”: Revelan presuntas razones de Óscar Garcés para exponer conflicto con Joyce Castiblanco

El exchico reality estaría considerando la posibilidad de volver a la televisión.

Este martes, Cecilia Gutiérrez entregó inéditos detalles detrás de la polémica familiar que envuelve a Óscar Garcés con Joyce Castiblanco, su cuñada.

El exchico reality acusó a la empresaria de prohibirle ver a sus sobrinos, de haber chocado un vehículo de él y dejarlo con una millonaria deuda, sumado a delicadas acusaciones respecto del cuidado de los pequeños.





¿Por qué Óscar Garcés expuso el conflicto con Joyce Castiblanco?

Sin embargo, este martes en la noche Cecilia Gutiérrez habló con Joyce, quien lo desmintió en una declaración pública.

En ese contexto, la periodista reveló las presuntas razones que habría tenido Óscar para exponer esta situación.

“Yo estuve reportando qué pasaba con Óscar, por qué hacía esto, y me decían que él había recibido un ofrecimiento”, señaló Gutiérrez en sus historias de Instagram.

Esta oferta tenía relación con el posible ingreso a un reality show: “Habría estado en contacto con algunas de sus ex para ver esta opción”, dado que se trata de un proyecto en parejas.

Finalmente, Joyce Castiblanco anunció que se interpusieron acciones legales en contra de Óscar Garcés, dado que la situación también afectó emocionalmente a sus hijos.