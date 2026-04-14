“Es desgastante”: Joyce Castiblanco rompió el silencio tras dura acusación de su cuñado Óscar Garcés

La influencer se refirió a las recientes declaraciones del ex chico reality, quien la acusó de no permitirle ver a sus sobrinos. “Cada cierto tiempo me ataca”, aseguró.

La influencer Joyce Castiblanco se refirió a la dura acusación de su cuñado Óscar Garcés, quien este martes expuso un supuesto conflicto familiar entre ellos.

En un llamativo video en Instagram, Garcés acusó a Castiblanco de no permitirle ver a sus sobrinos. “A veces llegan personas a solo separar: ¡Una sí, dos no! Me diste donde sabes que me duele ¡Mis ahijados! ¿Cierto, Joyce?”, lanzó el ex chico reality.

Además, Garcés publicó una fotografía junto a sus sobrinos que después terminó borrando. “Mientras tú dormías, yo me levantaba a las 6 am para preparar sus desayunos y almuerzos. Gracias por el aporte, Joyce”, arremetió en ese posteo.

La respuesta de Joyce Castiblanco a Óscar Garcés

Joyce Castiblanco, esposa del arquero Paulo Garcés, respondió a una persona que le preguntó sobre estos dichos en su último video en TikTok.

“¿Qué pasó con Óscar, tu cuñado?”, consultó una usuaria, a lo que ella contestó: “Cada cierto tiempo me ataca. Esta es la del 2026” y sumó un emoji sonriendo.

Luego, otra usuaria planteó que Óscar estaría generando esta polémica para entrar a un reality show. “Si ya me enviaron los mensajes, está buscando a sus ex”, lanzó la ex Yingo.

En la misma línea, una seguidora comentó “qué fome que pase eso porque es el hermano de tu esposo y para él debe ser complicado”.

“Sí, es desgastante, pero son situaciones de la vida, y todos tenemos problemas, pero siempre hemos tratado de estar muy resguardados, pero lamentablemente son cosas que están al margen”, respondió la influencer.