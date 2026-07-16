“Lo cuido como…”: Maxi Ferres responde a funa por dejar a su perro en el balcón en plena lluvia

El modelo trasandino explicó que todo se trató de un malentendido y compartió la aclaración con la rescatista que difundió el registro.

El modelo argentino y ex chico reality Maxi Ferres rompió el silencio luego de ser cuestionado en redes sociales por dejar a su perro en el balcón de su departamento durante las intensas lluvias que afectan a la Región Metropolitana.

La situación fue expuesta por una rescatista, quien acusó con un video al trasandino de mantener al animal bajo la lluvia y en malas condiciones. La publicación rápidamente comenzó a viralizarse y generó una ola de críticas en su contra.

Frente a la controversia, Ferres decidió responder directamente a la cuenta a través de un mensaje privado, donde entregó su versión de los hechos y aseguró que todo se trató de un malentendido.





“Lo cuido como si fuera mi hijo”

En la conversación, compartida posteriormente en redes sociales, el exchico reality lamentó lo ocurrido, aunque aseguró comprender que la denuncia fue realizada con una buena intención.

“Entiendo que probablemente lo hiciste con buena intención“, escribió.

Según explicó, se encontraba limpiando el departamento y, mientras realizaba esas labores, dejó al perro por unos momentos en el balcón.

“Solo para ponerte en contexto: estaba limpiando el departamento y, mientras lo hacía, dejé a mi perro afuera un momento“, señaló.

Ferres también rechazó las acusaciones de maltrato y aseguró que su mascota permanece habitualmente dentro de la vivienda.

“Él duerme siempre adentro y lo cuido como si fuera mi hijo. Por eso me dolió que alguien dijera que lo tengo en malas condiciones, porque está muy lejos de la realidad”, afirmó.

La respuesta de la rescatista

Tras recibir el mensaje, la rescatista respondió al modelo argentino y valoró que entregara públicamente su versión de lo ocurrido.

“Soy súper honesta y valoro que respondas mediante tu cuenta aclarando la situación”, le escribió.

Mira acá la conversación.