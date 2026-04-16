Nueva falla en Gendarmería: Liberan por error en Valparaíso a reo condenado por robo

Tras el nuevo error, la institución lleva adelante un sumario administrativo y hay tres funcionarios del recinto que se mantienen suspendidos.

Este jueves, se conoció de un nuevo error de Gendarmería en la liberación de un reo, el cual ocurrió el pasado 4 de abril en el Centro Penitenciario de Valparaíso.

De acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío, el individuo correspondería a un hombre que cumplía condena por el delito de robo.





Debido a esta grave situación, la institución lleva adelante un sumario administrativo y hay tres funcionarios del recinto que se mantienen suspendidos a la espera de que determine la investigación.

Además, se mantienen diligencias para intentar recapturar al reo liberado por error y que ya mantiene casi dos semanas prófugo.