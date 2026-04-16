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Nueva falla en Gendarmería: Liberan por error en Valparaíso a reo condenado por robo

Tras el nuevo error, la institución lleva adelante un sumario administrativo y hay tres funcionarios del recinto que se mantienen suspendidos.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Este jueves, se conoció de un nuevo error de Gendarmería en la liberación de un reo, el cual ocurrió el pasado 4 de abril en el Centro Penitenciario de Valparaíso.

De acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío, el individuo correspondería a un hombre que cumplía condena por el delito de robo.

Debido a esta grave situación, la institución lleva adelante un sumario administrativo y hay tres funcionarios del recinto que se mantienen suspendidos a la espera de que determine la investigación.

Además, se mantienen diligencias para intentar recapturar al reo liberado por error y que ya mantiene casi dos semanas prófugo.

 

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