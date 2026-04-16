“Vive en un departamento nuestro”: Joyce Castiblanco le responde y cuestiona acusación de deuda de Óscar Garcés

A través de sus redes sociales, Joyce Castiblanco emitió una extensa declaración, donde aseguró que existe un desgaste a nivel familiar y que no es la primera vez que ocurren episodios así.

Joyce Castiblanco volvió a arremeter contra su cuñado Óscar Garcés luego de la polémica que se generó tras las declaraciones del exchico reality.

Cabe señalar que Óscar, hermano de Paulo, esposo de Joyce, señaló que la ex Yingo no lo dejaba ver a sus sobrinos. “Me diste donde sabes que me duele ¡Mis ahijados! ¿Cierto, Joyce?”

Además, acusó a Castiblanco de haber chocado uno de los vehículos que le prestó, el cual habría devuelto con una deuda cercana a los 2 millones de pesos.





Joyce Castiblanco le vuelve a responder a Óscar Garcés

A través de sus redes sociales, Joyce Castiblanco emitió una extensa declaración, donde aseguró que existe un desgaste a nivel familiar y que no es la primera vez que ocurren episodios así.

Ahí, una usuaria le comentó la publicación y le dijo que deberían pagarle a Óscar el monto que denuncia por el auto chocado.

“Qué crees tú…Vive en un departamento nuestro (pagando mensualmente) que le podríamos deber nosotros, al contrario”, respondió Castiblanco.