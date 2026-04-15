Impacto en Chiloé: Estudiante es detenido tras quemar el rostro de su compañera de colegio

La madre de la víctima denunció el hecho desde el hospital donde estaban atendiendo a su hija por lesiones.

Una violenta agresión en Castro, Chiloé se dio a conocer este martes cuando un estudiante quemó el rostro de una compañera en el colegio Carpe Diem.

Fue la madre de la víctima quien denunció el hecho, desde el hospital local donde estaban atendiendo a su hija por quemaduras leves.

Mediante una declaración pública, el establecimiento educacional reveló que el atacante era un alumno de cuarto medio.





“Manipuló elementos incendiarios -encendedor y desodorante en aerosol- dentro de la sala de clases”, expusieron.

Además, mencionaron “se activaron protocolos internos como externos del establecimiento por la gravedad de los hechos”.

Según informó Carabineros, el estudiante agresor fue detenido. No obstante, el colegio hizo una petición: “No tergiversar los hechos ocurridos porque detrás de éstos hay menores (de edad) y familias involucradas”.