Tohá arremete contra el Gobierno tras suspensión de obras: “Miles de millones que se botarán a la basura”

La exministra criticó las recientes decisiones del actual Gobierno y su eventual efecto en la imagen del Estado de Chile.

La exministra del Interior, Carolina Tohá, cuestionó las decisiones del Gobierno de José Antonio Kast de paralizar algunas obras tras su llegada a La Moneda.

En concreto, la exjefa de cartera acusa que se perderán millones de pesos ya invertidos en la ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral y la continuidad de ciclovía del eje Alameda.

Tohá contra gobierno de Kast por frenar arrieglos en Santigo

A través de su cuenta en X, Tohá publicó la mañana de este sábado: “Un gobierno que deja botados proyectos como el GAM y la ciclovía de Alameda no es austero ni eficiente. Abandonar obras es propio de estados poco confiables donde los compromisos no se cumplen. A Chile lo ha hecho respetable lo contrario y lo están dilapidando”.

Enfatizando en que se perderán grandes sumas de dinero, agregó: “En esos proyectos ya se invirtieron miles de millones de pesos que se botarán a la basura. Cuando se quiera retomar esas iniciativas, habrá que pagar otra vez esos recursos. Mientras tanto, la Alameda vuelve a quedar a su suerte”.





“Si cada gobierno revierte lo hecho por el anterior, Chile no avanza“, cerró la ex jefa de cartera.

Sobre la decisión de paralizar la ampliación del GAM, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) indicó que “teniendo en cuenta las recientes restricciones que la Dirección de Presupuestos (…) la viabilidad de la iniciativa en cuestión se verá afectada, pues la situación presupuestaria no permite solventar el contrato asociado a la obra“.