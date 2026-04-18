Balón de gas gratis sería entregado desde junio: Este es el único requisito

La entrega a los usuarios será directa y comenzará en los meses más crudos del invierno, según dijeron desde el Gobierno.

Este sábado el gobierno anunció cambios en el sistema de distribución del balón de gas gratuito a quienes pertenezcan al 80% de las familias más vulnerables según el Registro Social de Hogares (RSH).

Esta medida fue anunciada el pasado 1 de abril, como parte de una estrategia de apoyo tras el alza histórica en el precio de los combustibles, en el marco del Plan Chile Sale Adelante. Sin embargo, existía incertidumbre sobre cómo llegaría este beneficio a los hogares.





¿Cómo y cuándo se podrá obtener el balón de gas?

En un comienzo, las autoridades señalaron que la entrega del balón de gas se gestionaría a través de las municipalidades.

Sin embargo, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó que han optado por transferencias directas a los beneficiarios, mediante una alianza con el BancoEstado.

Para ello se emitirá un voucher electrónico, con el que las personas podrán efectuar la compra del balón de gas de 15 kg en cualquier compañía.

Este beneficio estatal será entregado en los meses más complejos del invierno, por lo que se espera que los pagos se efectúen a partir del mes de junio.

El único requisito, según ha fijado el Gobierno, es pertenecer al 80% de las familias más vulnerables según el Registro Social de Hogares (RSH).

¿Cómo saber en qué tramo del RSH estoy?

Para revisar en qué tramo del Registro Social de Hogares te encuentras, debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa al sitio web de Ventanilla Única Social.

Haz clic en: “Crea y actualiza tu registro”.

Ingresa tu RUT y ClaveÚnica.

Si no cuentas con un RSH, podrás hacer el trámite en esa pestaña y, si ya cuentas con uno, accederás a él automáticamente.

El tramo de tu registro social de hogares aparecerá al lado derecho de la pantalla.

También puedes hacer clic en la siguiente imagen y serás redirigido: