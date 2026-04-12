Balón de gas gratis: Este es el único requisito para acceder al beneficio

El balón de gas gratis es una ayuda estatal que forma parte del plan “Chile Sale Adelante” y será entregado por las distintas municipalidades del país.

Frente al inminente aumento en el precio del gas licuado, el Gobierno decidió incorporar en el plan Chile Sale Adelante una medida que busca reducir el impacto en la economía de los hogares.

Esta iniciativa contempla la entrega de un cilindro de gas de 15 kilos a familias que se encuentren dentro de determinados niveles de vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares (RSH).

Para concretar este beneficio, los diversos municipios del país tendrán el trabajo de gestionar la distribución para que la ayuda pueda llegar a las familias.





Revisa si puedes acceder al balón de gas gratis

De acuerdo con el anuncio del Gobierno, para ser beneficiario de un balón de gas gratis es necesario contar con un requisito clave: pertenecer al 80% más vulnerable en el Registro Social de Hogares.

Es por eso que a continuación te detallamos cómo acceder a conocer tu evaluación en eel RSH:

Ingresa a la página Ventanilla Única Social o haz click aquí.

o haz click aquí. Busca el apartado que dice: “ Ingresa para postular y hacer seguimiento a los beneficios del Estado, además de acceder a tu Registro Social de Hogares “.

Haz click en Iniciar Sesión, usando tu ClaveÚnica para ingresar.

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al sitio web donde podrás consultar tu nivel dentro del RSH.