Aprobación del pdte. Kast cae por tercera vez consecutiva y baja de umbral del 40%

De acuerdo al sondeo, esta es la tercera caída consecutiva desde el inicio del Gobierno, que fue hace exactamente un mes. La desaprobación en tanto aumentó 3 puntos y llegó al 49%.

La aprobación del presidente José Antonio Kast registró una caída de 6 puntos respecto a la semana anterior y anotó un 36% de aprobación en la encuesta Agenda Criteria, correspondiente al 5 de abril.

De esta forma, el mandatario quedó bajo el umbral del 40% de respaldo.

Cuando se cumple un mes desde su arribo a La Moneda, el mandatario también alcanzó un 49% de desaprobación, sumando 3 puntos respecto a la semana anterior, siendo esta la tercera caída consecutiva.

Cuarta semana de Kast en La Moneda

Aprobación: 36% (-6)

36% (-6) Desaprobación: 49% (+3)

49% (+3) No sé: 15%





En este contexto, un 44% de los encuestados calificó como “incorrecto” el manejo del Gobierno respecto a la crisis de los combustibles por la guerra entre Estados Unidos e Irán mientras que un 35% lo consideró correcto (-3 puntos).

En ese mismo punto, un 49% atribuye las alzas a factores internacionales, un 38% responsabiliza al gobierno actual y un 13% apunta al gobierno anterior.

Sobre las expectativas económicas, un 43% piensa que la situación económica del país empeorará en los siguientes seis meses. Esta tendencia también se observa en los hogares (33%) y en el empleo (36%).

Finalmente, un 75% apoyó establecer sanciones para alumnos que interrumpan clases, y un 65% está de acuerdo con impedir el acceso a la gratuidad en educación superior a personas condenadas por violencia.