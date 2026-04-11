Presidente Kast anuncia primera cadena nacional: Entregará detalles del “Plan de Reconstrucción Nacional”

El Mandatario reveló que esta semana se enviará el proyecto de ley al Congreso, plan que buscará “reactivar nuestra economía y darle un mensaje de esperanza concreto a las Pymes”.

El presidente José Antonio Kast anunció que este miércoles 15 de abril, a las 21:00 horas, se llevará a cabo la primera cadena nacional de su mandato.

En dicha instancia se abordará el “Plan de Reconstrucción Nacional”, proyecto de ley que será enviado al Congreso en los próximos días y abordará 43 medidas en diferentes materias.

Primera cadena nacional del pdte. Kast

Durante una actividad de “Presidente Presente” en el parque municipal Los Tacos de Coltauco, en la región de O’Higgins, el Mandatario dio a conocer la noticia.





“Espero el miércoles romperla, que todos prendan la tele a las nueve, porque va a ser mi cadena nacional. Y ahí vamos a anunciar el tema de la reconstrucción, de la reactivación, donde vamos a necesitar la colaboración de todos”, indicó el mandatario.

Respecto al “Plan de Reconstrucción Nacional”, informó “apunta a reconstruir el tema fiscal, el tema institucional, a reactivar nuestra economía, a darle un mensaje de esperanza concreto a las Pymes”.

Asimismo, uno de los ejes del proyecto está enfocado en la generación de nuevas ofertas laborales. “El empleo es, lejos, la mejor política pública que uno puede llevar adelante y dignifica también a la persona”, añadió.