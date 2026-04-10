Auditoría al Estado: Gobierno revela las 8 “señales de alerta” que arrojó el primer informe

Más de 500 servicios públicos fueron auditados por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. Se trata de la primera etapa de una de las promesas de campaña del presidente Kast.

Este viernes, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, recibió el primer informe elaborado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG).

Se trata de un documento que aborda el uso de los recursos fiscales en más de 500 servicios públicos entre el año 2025 y el 10 de marzo de 2026.

“Una acción incorrecta tiene que tener una sanción”, declaró el presidente José Antonio Kast, quien añadió que “por lo tanto, de aquí en adelante tiene que haber una forma distinta de enfrentar las situaciones”.

“Ahora todos sabemos cuándo alguien cruza la línea. Por lo tanto, nadie podría extrañarse de que, si ahora se inicia un sumario por una acción grave, este pueda terminar en la destitución”, advirtió también.

Las 8 alertas de riesgo en uso de recursos fiscales

A partir de la información levantada por más de mil auditores internos del Estado y de los primeros cruces de datos, se han identificado situaciones que, desde una perspectiva técnica, constituyen “señales de alerta” para ser investigadas.

Actualmente, según informó el gobierno, se encuentran en proceso de “validación y análisis”:

Transferencias y convenios por montos superiores a USD 140 millones , asignados a entidades con menos de un año de antigüedad al momento de recibir los recursos.

, asignados a entidades con menos de un año de antigüedad al momento de recibir los recursos. Patrones de contratación que podrían ser indicativos de fragmentación de compras como, por ejemplo: más de 65.000 adquisiciones realizadas mediante modalidad de “Compra Ágil” en que al mismo proveedor se le contrató el mismo servicio dos o más veces durante el mismo día.

como, por ejemplo: más de 65.000 adquisiciones realizadas mediante modalidad de “Compra Ágil” en que al mismo proveedor se le contrató el mismo servicio dos o más veces durante el mismo día. Más de 1.000 contratos suscritos entre julio 2025 y febrero de 2026 , con compromisos fiscales de mediano y largo plazo.

, con compromisos fiscales de mediano y largo plazo. Incorporación de más de 2.500 funcionarios a las plantas de servicios en los últimos meses del año 2025.

a las plantas de servicios en los últimos meses del año 2025. Más de 1.000 convenios terminados y pagados íntegramente con montos no rendidos totales que superan los USD 50 millones.

totales que superan los USD 50 millones. Identificación de cerca de 100.000 trabajadores con licencias médicas superiores a un mes, incluyendo más de 1.000 casos con una extensión de más de un año.

a un mes, incluyendo más de 1.000 casos con una extensión de más de un año. Reparaciones con traspasos masivos de personal contratado desde honorarios a contrata en los meses finales del período anterior.

en los meses finales del período anterior. Asignación de recursos por montos relevantes a programas con evaluaciones insuficientes o deficientes.





Los próximos pasos en la auditoría general

En el anuncio, Kast realizó nuevos nombramientos para fortalecer la auditoría, entre ellos, a Cristian Muñoz como Auditor General e integró al comité de auditoría interna al ex contralor Ramiro Mendoza y la ex directora de Presupuestos Cristina Torres.

Este proceso responde a una de las promesas de campaña de Kast de auditar el Estado en su totalidad y trabajar con la Contraloría General de la República, que lleva tiempo desarrollando fiscalizaciones paralelas sobre el sector público.

Finalmente, tras la entrega del análisis, la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, informó que “dichas situaciones no constituyen por sí mismas irregularidades concluidas, pero sí representan alertas de riesgo que justifican su revisión en profundidad”.

Ahora, las auditorías seguirán en curso: el equipo tendrá hasta el 16 de abril para recopilar información sobre el uso de recursos fiscales del año 2024. Entre el 17 y el 27 de abril, la del año 2023; y entre el 28 de abril y el 6 de mayo, la correspondiente a 2022.