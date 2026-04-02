¿Cómo acceder al balón de gas gratis del Gobierno? Este es el único requisito

Este beneficio estatal se entregará a través de las municipalidades y para ello el gobierno desembolsó 255 millones de dólares.

Este jueves, el gobierno confirmó que reforzará el Plan Chile Sale Adelante, lo que sumará dos nuevas medidas a esta estrategia de apoyo, entre ellas, la entrega gratuita de un balón de gas de 15 kg.

Este plan tiene como objetivo amortiguar el impacto del alza internacional en el precio de los combustibles y las consecuencias que deja en el bolsillo de las familias y de la economía en general.





¿Cómo acceder al balón de gas gratis del gobierno?

Al respecto, según detallaron desde el gobierno, este beneficio estatal va dirigido al 80% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares (RSH).

Desde el gobierno detallaron que para esta medida se desembolsarán 225 millones de dólares y la entrega se gestionará a través de las municipalidades.

¿Cómo saber en qué tramo del RSH estoy?

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