Descuentos en gas tras inminente alza: Revisa acá si tu comuna tiene convenio para comprar cilindros

Hay dos empresas de gas que han realizado convenios y una de ellas ofrece descuentos en más de 200 comunas. Acá te contamos los detalles.

El alza histórica de los combustibles puede traer consigo un aumento en el valor del gas licuado a partir de abril, impactando el bolsillo de la población.

Al respecto, distintos municipios realizaron convenios con algunas de las empresas de gas, para poder entregar descuentos a sus habitantes en la compra de los cilindros que se utilizan para las estufas que calefaccionan el hogar.

Al respecto, Lipigas y Gasco son las empresas que llegaron a acuerdos para poder alivianar la carga económica y con ello ofrecen una serie de descuentos a sus usuarios.

Lipigas ofrece estos descuentos en sus cilindros:

5 kilos: $2.000 de descuento.

11 kilos: $4.000 de descuento.

15 kilos: $4.000 de descuento.

45 kilos: $7.000 de descuento.

El convenio es válido por compras a través del sitio web oficial de Lipigas, llamando al teléfono 600 600 6200, puntos LipiVecino y la aplicación LipiApp MiCilindro.

Sin embargo, debes inscribirte en tu municipalidad para obtener el beneficio y esperar una semana a que se active para poder utilizarlo.

Una vez que los pasos estén listos, solo debes usar tu RUT como código de descuento al momento de comprar, sin puntos ni guion, pero incluyendo el dígito verificador, y el beneficio quedará aplicado al momento, por lo que debe verse reflejado en el monto a pagar.

¿Cómo saber si mi municipalidad tiene este convenio?

Lipigas tiene convenio con más de 200 municipalidades. Para saber si la tuya está incluida, haz click en la siguiente imagen:

Gasco ofrece estos descuentos en sus cilindros:

Gracias a un convenio con la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), todos los cilindros de gas de 5, 11 y 15 kg tienen un 15% de descuento a nivel nacional.

El beneficio estará vigente hasta el 30 de abril de 2026 y es válido para pedidos por WhatsApp al +569 4218 9560 indicando su RUT, llamando al 600 530 8000 o a través del sitio web oficial de Gasco.

Es importante destacar que solo se permiten dos cargas con descuento al mes por RUT y los usuarios deben inscribirse previamente en su municipalidad.

El mismo tiempo de vigencia y condiciones corren para el convenio que la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) realizó con Gasco.

Las promociones no son acumulables y, en este caso, estas son las comunas que tienen cobertura: