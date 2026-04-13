Balón de gas gratis: Revisa si cumples con el requisito para obtener el beneficio

El beneficio contempla la entrega de un cilindro de 15 kilos a las familias más vulnerables el país, que se realizará mediante la municipalidad del beneficiario.

En el marco del plan Chile Sale Adelante, el Gobierno anunció la entrega de un balón de gas de 15 kilogramos a quienes cumplan con un requisito.

La medida busca reducir el impacto del alza en el precio de los combustibles en la economía de los hogares y las repercusiones que tiene en las familias más vulnerables.

La coordinación de la entrega del balón de gas se realizará a través de las municipalidades a lo largo del país.





Revisa si puedes obtener el balón de gas gratis

Para recibir este subsidio es necesario saber el nivel al que pertenece el posible beneficiario en el Registro Social de Hogares (RSH).

Puedes revisarlo siguiendo estos pasos en el sitio web:

Ingresa a la página Ventanilla Única Social o clickea aquí.

o clickea aquí. Busca el apartado que dice: “ Ingresa para postular y hacer seguimiento a los beneficios del estado, además de acceder a tu Registro Social de Hogares “.

Haz click en Iniciar Sesión, usando tu ClaveÚnica para ingresar.

El único requisito para recibir el balón de gas gratis

El único requisito que se necesita cumplir para recibir el balón de gas gratis es pertenecer al 80% más vulnerable en el Registro Social de Hogares.

Si cumples con la calificación socioeconómica solicitada podrás acceder al beneficio que será gestionado a través de cada municipalidad, que coordinará la entrega a cada beneficiario.