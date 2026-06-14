Quién era Gaspi, el youtuber argentino que murió en trágico accidente aéreo en Río de Janeiro

La muerte del creador de contenidos de 23 años causó conmoción a nivel mundial. Entre las víctimas fatales del accidente también se encuentra el cantante estadounidense Oliver Tree.

Este domingo se reportó la muerte del youtuber argentino Gaspar Prim (23), conocido como “Gaspi”, en un accidente aéreo registrado en Río de Janeiro, Brasil.

De acuerdo a los antecedentes conocidos, el creador de contenidos de 23 años se encontraba a bordo de uno de los dos helicópteros que se estrellaron en Río y explotó tras capotar sobre un estacionamiento de vehículos en el barrio de Recreio dos Bandeirantes.

Un episodio que causó conmoción a nivel mundial, y en el que, dentro de las víctimas fatales, también se encuentra el cantante y comediante estadounidense Oliver Tree.





Quién era Gaspi, el youtuber argentino de 23 años que murió en un accidente aéreo en Río

La muerte de Gaspi en un accidente aéreo en Río de Janeiro provocó conmoción entre sus seguidores y el mundo digital. El creador argentino fue una de las personalidades más populares de YouTube en habla hispana durante los últimos años.

Su fama se construyó a partir de un estilo muy particular. A diferencia de otros influencers, apostó por videos en la calle en los que conversaba con desconocidos y situaciones marcadas por el humor absurdo y la improvisación.

Con millones de seguidores en redes sociales, Gaspi logró transformar ese formato en una marca personal. Sus videos acumulaban millones de reproducciones y lo convirtieron en uno de los creadores más reconocibles de su generación.

Su particular relación con Chile

Uno de los aspectos menos conocidos de su historia era su relación con Chile. Durante su infancia vivió en La Serena, entre los 8 y los 13 años, según relató en diferentes entrevistas.

Su vínculo con el país también pasó por el fútbol. Gaspi contó que formó parte de las divisiones inferiores de Universidad de Chile y Deportes La Serena, aunque nunca llegó a desarrollar una carrera profesional en el fútbol.