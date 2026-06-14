Pancho Saavedra explicó repentino cambio de look: Estuvo 12 horas en pabellón

El animador reveló que ahora se siente rejuvenecido y mucho más saludable que antes. Revisa aquí los detalles de su tratamiento estético.

El presentador de televisión Francisco Saavedra reveló recientemente un radical cambio de look que se realizó, el cual salió a explicar luego de que le consultaran por su salud.

“Cambio y fuera“, escribió Pancho en una publicación de Instagram en la que mostró que decidió raparse, aunque su plan original no es mantenerse calvo, sino que volver a tener cabello.

Detalles del cambio de look de Pancho Saavedra

En conversación con LUN, el animador detalló que se realizó a un implante capilar que consistió en un trasplante de 7 mil pelos desde la nuca hasta el frente, para lo cual debió someterse a 12 horas en un pabellón.

Esta decisión fue tomada luego de que se diera cuenta hace un par de años que sufría de “la pelada franciscana. Calvo por arriba, pelo en los costados. Igual que mi abuelo“, comentó.





Respecto al motivo por el que se le estaría cayendo el cabello, según Saavedra, es “por estrés”. “Me pasaba la mano por la cabeza y me quedaba con pelos en las manos. Me duchaba y en el champú salían 40 pelos“, confesó.

La situación ya le estaba generando problemas de autoestima y tras conversar con un médico en Turquía entendió que debía hacerse cargo del problema que estaba teniendo.

“Me gusté mucho pelado“, comentó, por lo que lo mantendrá así temporalmente pese a que ya le esté comenzando a crecer el pelo.

“Siento que es parte de un cambio de vida“, añadió el comunicador, quien enfatizó en que en este periodo también bajó de peso y ha tomado diferentes retos deportivos.

“Se me ve hasta la cara tan joven, como que se me fueron las arrugas de los ojos. Antes me dolían las rodillas (…) hoy me siento un gallo saludable”, cerró Pancho.