21/ 04/ 2026 14:15

Fueron intimidados con armas de fuego: Pareja de adultos mayores sufrió violento turbazo en Pedro Aguirre Cerda

Este martes, un grupo de cinco delincuentes realizó un turbazo al interior de una vivienda donde habita una pareja de adultos mayores en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Los antisociales intimidaron a las víctimas con armas de fuego y sustrajeron un vehículo, el cual pudo ser recuperado debido a que contaban con cortacorriente. Los vecinos fueron claves en este hecho, dado que ayudaron rápidamente a las víctimas y llamaron a Carabineros.