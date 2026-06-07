Joven murió apuñalado en el centro de Concepción: Habría sido atacado por persona en situación de calle

El hecho se habría originado a partir de un problema con un hombre en situación de calle, quien atacó a la víctima con un arma blanca provocándole varias lesiones.

Un joven de 22 años murió durante la madrugada de este domingo tras ser apuñalado en pleno centro de Concepción.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles O’Higgins y Colo-Colo,donde la víctima se encontraba junto a su pareja.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, todo se originó a partir de una discusión con un hombre en situación de calle.





El altercado se elevó y el sujeto apuntado como el posible agresor habría atacado a la víctima con un arma blanca.

Producto de la agresión, el hombre quedó con heridas de gravedad en el tórax, brazo y muslo derecho . Fue trasladado al Hospital Regional Guillermo Grant Benavente donde falleció producto de la gravedad de sus lesiones.

Presunto autor detenido

De acuerdo con información recabada por BíoBío, el presunto autor del homicidio fue detenido durante la madrugada.

El hombre fue identificado por personal policial que lo reconoció debido a que frecuentaba habitualmente el sector donde ocurrió el ataque.

Al momento del control, el sospechoso vestía prendas adicionales sobre su ropa, situación que llamó la atención de los funcionarios.