Ducó pide disculpas tras dichos sobre “ropa linda” para deportistas: “No lo tomo para nada personal”

Desde el Congreso, la ministra del Deporte explicó sus declaraciones y reveló cuáles son las “verdaderas prioridades” de su cartera.

La ministra del Deporte, Natalia Ducó, salió al paso de sus declaraciones en las que aseguró que su prioridad en la cartera sería “entregarle ropa linda a los deportistas”.

Desde el Congreso, la secretaria de Estado se refirió a la polémica que se generó por sus dichos y aseguró que las “verdaderas prioridades son legislar sobre infraestructura, sobre un tribunal de arbitraje y muchas otras cosas”.

“Quiero pedir disculpas si es que mis palabras no fueron las correctas. La verdad es que yo estaba hablando con amigos y deportistas del Team ParaChile que conozco hace muchísimos años y entiendo la polémica que se ha generado”, señaló.

En esa misma línea, sostuvo que “no lo tomo para nada personal. Ser ministra es una tremenda responsabilidad y lo asumo con mucho cariño“.





Ministra Ducó explicó dichos sobre “ropa linda para deportistas”

Sin embargo, reafirmó su postura sobre mejorar la indumentaria y explicó que “en la primera reunión con el team paralímpico, el presidente Sebastián Villavicencio me solicitó aumentar el presupuesto”.

“Los deportistas paralímpicos, por su situación de discapacidad, necesitan más implementación de lo normal y en los gobiernos anteriores no se les había aprobado ese presupuesto”, agregó.

“Yo les dije que lo entendía, porque había sido deportista y que, por supuesto, iba a ser mi prioridad aumentar el presupuesto para que ellos pudieran tener más mudas de cambio“, señaló después.