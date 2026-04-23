Uno es de Gabriela Mistral: Los 3 libros chilenos recomendados por el pdte. Kast en el Día del Libro

En video grabado desde La Moneda, el mandatario compartió sus sugerencias literarias para este 23 de abril. “Tres libros que me han hecho pensar en nuestro país”, afirmó.

En el marco del Día del Libro, el presidente José Antonio Kast utilizó sus redes sociales para compartir tres recomendaciones literarias.

“Les quiero recomendar tres lecturas; tres libros que me han hecho pensar en nuestro país”, señaló el mandatario en un video grabado desde el Salón Rojo del Palacio de La Moneda, donde aparece junto a los textos y la bandera de Chile.





Los 3 libros recomendados por el pdte. Kast

El primer título destacado fue Pasión de enseñar, de la premio Nobel Gabriela Mistral. Se trata de una recopilación de escritos sobre educación y el rol de los docentes en la sociedad.

“Para ella, en la educación se vislumbra el alma de la nación. Por lo mismo, creía que el trabajo de los profesores es una tarea sagrada”, comentó el presidente.

En segundo lugar, mencionó Soldadito del narco, del periodista Matías Sánchez Jiménez. La obra relata la historia real de Emerson Zamorano, un niño que termina involucrado en redes de narcotráfico.

“Un libro duro pero necesario, que deja en evidencia cómo la política ha fallado en proteger lo más preciado que tenemos: los niños”, afirmó.





Finalmente, Kast recomendó Yo, Montt, del historiador Cristóbal García-Huidobro. El texto aborda la vida del expresidente Manuel Montt, destacando su rol en la modernización del Estado durante el siglo XIX.

“Un hombre formado a pulso, que creía en el mérito por sobre el linaje; en la institucionalidad por sobre los caprichos políticos, y en el orden como la base de la libertad y el progreso”, sostuvo.

“Recuerden siempre que una sociedad que lee, piensa mejor y es una sociedad con mayores oportunidades para todos. Así que un abrazo y feliz día del libro”, cerró el mandatario.