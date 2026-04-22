Broma de pdte. Kast por almuerzo en La Moneda obtuvo ácida respuesta de la oposición: “Bueno para el chiste…”

El mandatario se refirió a la polémica durante el foro económico Latam Focus. “Era más barato comer un sanguchito adentro”, planteó.

El presidente José Antonio Kast bromeó sobre el almuerzo con sus excompañeros de colegio en La Moneda.

En el foro económico Latam Focus, el jefe de Estado comenzó a exponer sobre una reunión con auditores: “Hemos pedido a los más de mil auditores internos que tiene el Estado que asuman su rol”.

“¿Quién sabía que había mil auditores internos dentro del Estado y que en algunas ocasiones, quizás por presiones o por otras situaciones, no estaban empoderados para cumplir su función?”, criticó.

La broma del presidente Kast sobre el polémico almuerzo en La Moneda

El presidente Kast se remontó al comentado almuerzo organizado en el palacio presidencial: “Me tocó hacer una reunión en uno de los salones de La Moneda, no con mis amigos, sino con los auditores“.

“Era más barato comer un sanguchito adentro que ir a comer un sanguchito a un restaurant, porque la movilización solo de la seguridad era más caro que hacerlo adentro”, planteó.





Bromeando, el jefe de Gobierno mencionó que “no lo voy a volver a hacer, así que no se preocupen. Vamos a sacar un decreto donde solo puedo ocupar las tres habitaciones que ocupo hoy día en La Moneda”.

La respuesta de la oposición a broma de pdte. Kast

El diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, reaccionó a los dichos de José Antonio Kast en su cuenta de X: “Presidente bueno para el chiste, como su manera de gobernar“.

“Lo que no es un chiste para los chilenos es cómo le subieron el costo de la vida al 99% con el bencinazo, para bajarle los impuestos al 1% con su Ley de los Súper Ricos”, agregó.

Manouchehri fue uno de los parlamentarios que ingresaron un requerimiento a Contraloría pidiendo detalles sobre el financiamiento del polémico almuerzo.