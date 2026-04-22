“Mira cómo está coqueteando”: Adriana Barrientos cuestionó actuar de la nueva pareja de Francisco Kaminski

La panelista de farándula fue hasta donde Stephanie Finney y la increpó directamente, tras verla muy cercana a uno de los mejores amigos de Francisco Kaminski.

Este miércoles se revelaron detalles inéditos tras el cumpleaños de Adriana Barrientos, el que contó con la presencia de Francisco Kaminski y su nueva pareja, Stephanie Finney.

Esta última habría coqueteado con uno de los amigos más cercanos de Francisco, lo que generó la furia de “La Leona”, quien decidió increparla en plena fiesta.





¿Qué pasó con Francisco Kaminski y su pareja?

En el festejo también estuvo Diego Pánico, quien expuso en Zona de Estrellas que “cuando nosotros llegamos, Francisco ya estaba medio mareado”.

En esa misma línea, agregó: “Cuando llegué, me agarró la cara y me dijo: ‘me caes muy bien, te he seguido, soy tu fan’. Yo no sabía quién era. Me ofrece un trago y me presenta a su mujer”.

“Yo le digo a Sergio (Rojas): ‘¿Estás viendo lo mismo que yo?’. Me dice: ‘Amiga, Stephanie está con Iván’, ‘sí, mira cómo está coqueteando con Iván’. La Stephie estaba coqueteando con Iván Martínez”, aseguró Adriana.

“Yo conozco a Iván coqueto con las mujeres. La Stephie estaba feliz con Iván. Entonces me acerco, yo soy bien cara de palo para mis cosas, y le digo a la polola de Kaminski: ‘Mira: si tú quieres amor, cariño y fidelidad, es Kaminski‘”, complementó Barrientos.

Asimismo, sentenció: “Si tú lo que buscas son joyas, carteras, pero tienes que estar con una relación abierta, incluso te puede llegar un autito de regalo, con Iván Martínez. Iván solamente sonreía”.

La mujer habría tomado el papel de anfitriona en el cumpleaños de Adriana, preocupándose de que todos tuviesen comida y bebidas.

Por su parte, Diego Pánico aseguró que hubo un comportamiento errático en Kaminski debido a la cantidad de alcohol ingerido y en un lapsus de tiempo durante la fiesta, habría comenzado a pagarle bebidas a todos.

“A mí se me acercó una señora, que estaba celebrando su cumpleaños en otra mesa, a pedirnos una foto; estábamos con Sergio Rojas, y ella me dice: ‘Estamos todos un poco incómodos, ¿qué onda el Kaminski? Le he visto las amígdalas completas y yo no soy broncopulmonar'”, expuso finalmente Hugo Valencia.