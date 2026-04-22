PDI investiga la muerte: ¿Quién era el juvenil de Huachipato que falleció en una residencia deportiva?
El joven, quien era el capitán de los “acereros” en su categoría, fue identificado como Fernando Quezada y era oriundo de Bulnes, Región de Ñuble.
Este miércoles, se conoció el fallecimiento de un juvenil de 15 años perteneciente a las divisiones inferiores de Huachipato.
El joven, quien era el capitán de los “acereros” en su categoría, fue identificado como Fernando Quezada y era oriundo de Bulnes.
Unión Española de Chillán, elenco del fútbol amateur de la Región de Ñuble, dio a conocer la información a través de Facebook.
Comunicado de Huachipato
PDI investiga la muerte del joven
El subprefecto de la Policía de Investigaciones de Chile, Miguel Carrillo, informó sobre la investigación por la muerte de Fernando, donde la causa precisa de muerte será informada por el Servicio Médico Legal luego de la autopsia respectiva.
“Oficiales de esta Brigada de Homicidios se encuentran investigando la muerte de un adolescente de 15 años ocurrida en el sector Las Higueras en la comuna de Talcahuano al interior de una residencia deportiva. En el examen médico criminalista no se observaron lesiones atribuibles a participación de terceras personas, por lo que actualmente una de las líneas de investigación es el hallazgo de aerosoles en el sitio del suceso”, informó.