Luto en el fútbol chileno: Murió joven de 15 años que jugaba en las cadetes de Huachipato

Los Acereros informaron en un comunicado el deceso del joven futbolista, enviando fuerzas a su familia y amigos en este duro momento.

Una lamentable noticia dio a conocer este martes por la noche Huachipato, club que confirmó el fallecimiento de un jugador perteneciente a sus cadetes.

A través de sus redes sociales, Los Acereros comunicaron que se trata de un joven de solamente 15 años que militaba en su área formativa.

“Con profundo dolor y mucho pesar, informamos el sensible fallecimiento de un querido jugador de nuestra categoría Sub 15″, indicaron.





Huachipato lamentó fallecimiento de jugador de 15 años

El elenco de Talcahuano lamentó “profundamente su deceso y nos unimos al dolor de su familia, compañeros y amigos en este difícil momento”.

“Esta irreparable pérdida enluta a toda nuestra comunidad, que hoy se une en solidaridad, respeto y pesar. Siempre serás parte de la familia acerera. Descansa en paz”, agregaron.

El joven, de iniciales F.Q, era el capitán de su equipo y uno de los jugadores que la institución esperaba proyectar en el mediano plazo.

La situación ya fue dada a conocer al resto de plantel, quienes manifestaron su tristeza por la partida de una de las promesas acereras.