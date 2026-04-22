22/ 04/ 2026 14:11

Adulto mayor es intensamente buscado: Lo que se sabe del secuestro de empresario de 84 años e insulinodependiente

Un empresario ferretero de 84 años fue secuestrado la tarde del martes, cerca de las 18:00 horas, en la comuna de San Miguel, cuando la camioneta que manejaba fue interceptada por sujetos que se movilizaban en al menos otros tres vehículos. Apenas unas cuadras de aquel lugar, fue encontrado el auto de la víctima, donde estaban sus pertenencias personales. Su familia acusa retraso en las diligencias de Fiscalía y PDI, sobre todo considerando que es una persona que debe inyectarse insulina cada seis horas.