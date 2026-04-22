Encontraron aerosoles: Revelan nuevos antecedentes en muerte de cadete de Huachipato

Las primeras indagatorias establecieron que el joven perdió la vida al interior de una residencia deportiva en Talcahuano, descartando por ahora la participación de terceros.

La Policía de Investigaciones (PDI) entregó nuevos antecedentes sobre la muerte de un adolescente que formaba parte de los cadetes de Huachipato, hecho conocido este martes por la noche.

El club informó el fallecimiento de un joven de 15 años, mencionando que es una “irreparable pérdida enluta a toda nuestra comunidad” y entregando las condolencias a la familia.

Respecto a esta situación, las primeras indagatorias apuntaron a que no habría participación de terceros, aunque se remarcó en un importante hallazgo.





PDI revela antecedentes tras deceso de joven jugador de Huachipato

El subprefecto de la Policía de Investigaciones de Chile, Miguel Carrillo, mencionó que “oficiales de esta Brigada de Homicidios se encuentran investigando la muerte de un adolescente de 15 años ocurrido en el sector Las Higueras de la comuna de Talcahuano”.

El funcionario sostuvo que deceso se dio “al interior de una residencia deportiva”, remarcando que “en el examen médico criminalista no se observaron lesiones atribuibles a la participación de terceras personas”.

“Una de las líneas de investigación dice relación con el hallazgo de aerosoles en el sitio del suceso. Sin perjuicio de lo anterior, la causa precisa de la muerte será otorgada por el Servicio Médico Legal luego del peritaje de autopsia respectivo”, añadió.

El jugador era el capitán del club en la categoría Sub 15, pasando anteriormente por el club Deportivo Cerro Negro y Unión La Española de Chillán.