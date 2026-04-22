22/ 04/ 2026 08:03

Presidente José Antonio Kast firma proyecto de ley de Reconstrucción Nacional

El presidente José Antonio Kast firmará el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional la mañana de este miércoles, día en el que también ingresará al Congreso este plan que anunció en la pasada cadena nacional. “La tarea número uno es generar empleo, el resto es música”, expresó el mandatario haciendo alusión a una frase similar dicha por el ex pdte. Ricardo Lagos. “Esperamos que el parlamento atienda esta propuesta y resuelva en conciencia, en favor de todos los chilenos”.