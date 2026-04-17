Viralizan antiguas críticas de Renato Munster a José Antonio Kast tras renuncia como seremi de Cultura

Un día después de ser designado, el actor renunció al cargo donde acusó “motivos personales”, sin embargo, por redes sociales se conocieron antiguas críticas al actual mandatario.

El pasado martes 14 de abril, se anunció que Renato Munster se convertía en el nuevo seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región Metropolitana.

Desde el ministerio lo presentaron como “actor, gestor cultural, productor y empresario con más de 30 años de destacada trayectoria en teatro y televisión, tanto en Chile como en el extranjero”.

Sin embargo, un día después de ser designado, el actor renunció al cargo. A través de un mensaje en redes sociales en su cuenta de X, aseguró que esta decisión se debe a “motivos personales y urgentes”.

“A pesar del entusiasmo y la ilusión que tengo por asumir este gran desafío, debo abocarme a atender la situación personal por la que estoy pasando”, expresó en la red social.





Se viralizan antiguas críticas de Munster a Kast

Tras la renuncia de Renato Munster de inmediato se viralizaron publicaciones antiguas del actor y donde sostiene duras críticas a José Antonio Kast, los cuales fueron eliminados.

En octubre de 2017, por ejemplo, escribió: “Kast y su postura medieval respecto a diversos temas, habla de una derecha extrema muy lejos de la realidad de nuestro país”.