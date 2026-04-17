“Él no era un delincuente”: Familiar de joven fallecido en El Bosque descarta asalto y apunta a padre e hijos detenidos

En conversación con el programa Contigo En La Mañana de Chilevisión, un tío de la víctima aseguró que el joven es inocente y exige justicia.

Un confuso hecho ocurrió durante la medianoche en la comuna de El Bosque, donde murió una persona de 27 años y otras tres terminaron detenidas.

Se trata de un padre y sus dos hijos de 16 y 14 años, quienes en un primer momento, acusaron que el sujeto fallecido les intentó robar el vehículo y tras defenderse y frustrar el supuesto asalto, el hombre terminó muerto en la vía pública.

Sin embargo, en conversación con el programa Contigo En La Mañana de Chilevisión, un familiar de la víctima aseguró que “estas personas están tratando de ocultar algo más”.





Tío de víctima descarta que joven haya intentado robar auto

“Yo conozco de todo la vida a Nico, él no era un delincuente, era una buena persona y estas personas están tratando de ocultar algo más. Él no sabía conducir, ¿cree usted que solo va a querer robar un auto?”, partió declarando el entrevistado.

Además, agregó que él estuvo presente en el sitio del suceso y su familiar no tenía armas, de hecho, aseguró que solo mantenía su celular, cargador, audífonos, libreta y lápiz.

“Mi sobrino estaba a 10 minutos de la casa de su mamá, ¿cree usted que va a robar solo ahí?… Van a periciar el celular de mi sobrino para confirmar si es un asalto o no, pero yo lo dudo, también están revisando varias cámaras del sector”, señaló.

Por último, manifestó que este crimen no puede quedar impune y que como familia esperan que haya justicia.