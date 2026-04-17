AHORA | Irán anuncia apertura del estrecho de Ormuz tras alto al fuego desde este jueves

Hace tan solo horas, el presidente de EE.UU, Donald Trump, anunció una tregua en el Medio Oriente entre el Líbano e Israel.

El gobierno de Irán comunicó la apertura total del estrecho de Ormuz, luego del acuerdo de alto el fuego de diez días entre el Líbano e Israel, anunciado por el presidente Donald Trump.

“En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara completamente abierto el paso de todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz durante el resto del período de alto el fuego, por la ruta coordinada que ya anunció la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán”, informó en su cuenta de X el ministro de Relaciones Exteriores, Seyed Abbas Araghchi.

Además, mencionó que se trata de una vía de entrada que irá desde el mar de Omán hasta la isla de Larak, y de ahí al golfo Pérsico, mientras que la de salida seguirá el trayecto inverso.





Donald Trump confirma apertura del estrecho de Ormuz

Tras haber anunciado la tregua entre el Líbano e Israel, Donald Trump confirmó en Truth Social la apertura del estrecho de Ormuz: “Irán ha anunciado que el estrecho de Irán está totalmente abierto y listo para el paso libre ¡Gracias!”.

Sin embargo comentó que “el bloqueo naval se mantendrá vigente en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que se complete nuestra transacción con Irán. Este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya han sido negociados”.

“Estados Unidos colaborará con Líbano y abordará la situación de Hezbolá de manera apropiada. Israel no volverá a bombardear Líbano. Estados Unidos se lo prohíbe. ¡Basta ya!”, agregó el mandatario sobre el conflicto. “¡Lo lograremos! ¡Hagamos que el Líbano vuelva a ser grande!“.