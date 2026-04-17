17/ 04/ 2026 09:31

Tensión no da tregua: El Líbano acusa a Israel de no respetar alto al fuego anunciado por Trump

Donald Trump anunció hace unas horas una tregua entre Israel y el Líbano por al menos diez días. No obstante desde el Líbano están acusando que Israel rompió el cese al fuego generando múltiples violaciones al acuerdo. De este modo, desde la nación libanesa amenazaron con responder a estos ataques, mientras que el gobierno israelí aseguró que sus tropas en territorio libanés no se van a retirar durante la presupuestada tregua.