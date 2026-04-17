Liga de Naciones Femenina: Cómo ver GRATIS Uruguay vs Chile en la App MiCHV

La Roja jugará una verdadera final contra Uruguay por la Liga de Naciones Femenina, buscando dejar atrás las recientes derrotas.

Un duro desafío es el que tendrá la Selección Chilena por la Liga de Naciones Femenina, visitando a Uruguay en Montevideo.

La Roja quiere dejar atrás las derrotas contra Argentina y Colombia, disputando una verdadera final frente a La Celeste por el camino al Mundial 2027.

Al ser un rival directo en busca de la clasificación, el combinado nacional está obligado a ganar en condición de forasteras para seguir con ilusión intacta de cara al cierre del torneo.





Dónde ver el partido de Uruguay vs Chile EN VIVO y GRATIS

El partido de Uruguay ante Chile será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te ha llevado toda la ruta de nuestra Selección en estas Clasificatorias.

Además, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHVpodrás disfrutar totalmente gratis este trascendental duelo.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Uruguay vs Chile

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Hora del partido entre Uruguay y Chile por Liga de Naciones Femenina

El choque de las pupilas de Luis Mena contra la escuadra charrúa arrancará a las 17:00 horas de Chile de este sábado 18 de abril, disputándose en el Estadio Centenario de Montevideo.