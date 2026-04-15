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Tabla de posiciones: Así quedó Chile en la Liga de Naciones Femenina tras caer ante Colombia

Pese a la derrota contra el conjunto cafetero, La Roja Femenina se mantiene en puestos de avanzada en el camino al Mundial 2027.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Un doloros revés sufrió este martes la Selección Chilena, cayendo 2-0 ante Colombia en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

Por la fecha 7° del torneo, La Roja no pudo contra una de las potencias del continente y sumó su segunda derrota en fila luego de perder frente a Argentina la semana pasada.

Este resultado estrechó todavía más la tabla de posiciones, donde la escuadra cafetera y las propias trasandinas se alejaron sus perseguidoras.

Así quedó Chile en la tabla de posiciones

Las dirigidas por Luis Mena se mantienen en puestos de repechaje a pesar del magro resultado, alcanzando el cuarto lugar con 7 puntos.

El combinado nacional supera por diferencia de goles a Paraguay y Perú, dos rivales a los que ya enfrentó en jornadas anteriores y que se ilusionan con estar en la cita planetaria.

Cabe recordar que las dos primeras clasifican directamente al Mundial, mientras que las selecciones que terminen en el tercer y cuarto puesto irán a un repechaje.

Un punto importante es que el certamen es de solamente una rueda, donde La Roja queda libre en la última fecha.

Tabla de posiciones Liga de Naciones Femenina

  1. Argentina: 13 puntos (+12)
  2. Colombia: 13 pts. (+7)
  3. Venezuela: 8 pts. (+5)
  4. Chile: 7 pts. (+1)
  5. Paraguay: 7 pts. (-1)
  6. Perú: 7 pts. (-6(
  7. Ecuador: 5 pts. (+1)
  8. Uruguay: 5 pts. (-1)
  9. Bolivia: 1 pto. (-18)

¿Cuándo vuelve a jugar Chile en la Liga de Naciones Femenina?

El próximo partido de Chile en la Liga de Naciones Femenina será el sábado 18 de abril, chocando contra Uruguay en Montevideo a partir de las 17:00 horas de nuestro país.

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