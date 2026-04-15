Tabla de posiciones: Así quedó Chile en la Liga de Naciones Femenina tras caer ante Colombia

Pese a la derrota contra el conjunto cafetero, La Roja Femenina se mantiene en puestos de avanzada en el camino al Mundial 2027.

Un doloros revés sufrió este martes la Selección Chilena, cayendo 2-0 ante Colombia en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

Por la fecha 7° del torneo, La Roja no pudo contra una de las potencias del continente y sumó su segunda derrota en fila luego de perder frente a Argentina la semana pasada.

Este resultado estrechó todavía más la tabla de posiciones, donde la escuadra cafetera y las propias trasandinas se alejaron sus perseguidoras.





Así quedó Chile en la tabla de posiciones

Las dirigidas por Luis Mena se mantienen en puestos de repechaje a pesar del magro resultado, alcanzando el cuarto lugar con 7 puntos.

El combinado nacional supera por diferencia de goles a Paraguay y Perú, dos rivales a los que ya enfrentó en jornadas anteriores y que se ilusionan con estar en la cita planetaria.

Cabe recordar que las dos primeras clasifican directamente al Mundial, mientras que las selecciones que terminen en el tercer y cuarto puesto irán a un repechaje.

Un punto importante es que el certamen es de solamente una rueda, donde La Roja queda libre en la última fecha.

Tabla de posiciones Liga de Naciones Femenina

Argentina: 13 puntos (+12) Colombia: 13 pts. (+7) Venezuela: 8 pts. (+5) Chile: 7 pts. (+1) Paraguay: 7 pts. (-1) Perú: 7 pts. (-6( Ecuador: 5 pts. (+1) Uruguay: 5 pts. (-1) Bolivia: 1 pto. (-18)

¿Cuándo vuelve a jugar Chile en la Liga de Naciones Femenina?

El próximo partido de Chile en la Liga de Naciones Femenina será el sábado 18 de abril, chocando contra Uruguay en Montevideo a partir de las 17:00 horas de nuestro país.