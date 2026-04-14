Chile cayó en apretado partido ante Colombia y se complicó en la Liga de Naciones Femenina

La Roja se inclinó frente a la escuadra cafetera en Cali, sumando su segunda caída consecutiva en el camino al Mundial 2027.

La Selección Chilena no pudo con Colombia y perdió 2-0 este martes, sumando una nueva derrota en la Liga de Naciones Femenina.

En su visita al Estadio Pascual Guerrero de Cali, La Roja cayó en un encuentro en el que logró apretar a las cafeteras, una de las potencias que tiene Sudamérica.

El único gol del cotejo lo marcó Linda Caicedo, delantera del Real Madrid que realizó una gran jugada personal y superó a la arquera Christiane Endler a los 13 minutos del primer tiempo.





Pese a que mostró gran actitud en el segundo tiempo y se afirmó en la cancha, el combinado nacional no logró aproximarse al arco de las locales y se quedó con las manos vacías en la ruta hacia el Mundial 2027.

Una de las pocas opciones que tuvo La Roja fue a los 88′ con un remate de Yanara Aedo que se fue bastante alto.

Para peor, un cuestionadísimo penal cobrado a los 94′ le permitió a Manuela Venegas sentenciar el resultado, acción que de manera llamativa no fue anulada por el VAR a pesar de que no hubo infracción sobre Caicedo.

Este resultado dejó a las dirigidas por Luis Mena en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 7 puntos, quedando de manera momentánea fuera de los puestos de clasificación y del repechaje.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile por la Liga de Naciones Femenina?

El próximo partido de Chile en la Liga de Naciones Femenina será el viernes 18 de abril, día en que visitará a Uruguay en Montevideo.

El compromiso está fijado para las 17:00 horas de nuestro país y se jugará en el Estadio Centenario.