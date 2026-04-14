El complejo momento que vive futbolista chileno en Europa: Se descargó con fuerte mensaje

Niklas Castro, quien llegó a ser convocado a La Roja, compartió una profunda reflexión en la que abordó sus problemas con las lesiones.

Un duro momento es el que vive Niklas Castro, delantero chileno-noruego que llevó a ser convocado a La Roja en el ciclo de Reinaldo Rueda.

El atacante, que milita en el SK Brann de Noruega, no ha disputado ningún partido en lo que va del año a causa de una lesión en el tendón de Aquiles, lo que lo llevó a compartir un emotivo mensaje.

A través de sus redes sociales, el ariete de 30 años se desahogó y abordó las críticas recibidas en el último tiempo por su ausencia de las canchas.





Niklas Castro se descarga con fuerte mensaje

En primer lugar, Castro reconoció que “no estaba seguro de si debería compartir esto durante mucho tiempo, pero ahora, con cuatro cirugías en menos de un año, se siente bien salir”.

“El 2025 prometía ser un gran año, con las eliminatorias de la Champions League y Europa League más cerca que nunca. Pero justo cuando las cosas empezaban a ir bien, llegó el revés”, agregó.

En ese escenario, el delantero contó que los últimos meses de la temporada los jugó “con un dolor intenso. Me dolía todo y me costaba incluso levantarme de la cama. Pero quería formar parte de la aventura europea, algo con lo que he soñado desde pequeño”.

Respecto a los cuestionamientos, el chileno remarcó que “una de las cosas más difíciles ha sido la crítica de gente que no entiende por lo que estás pasando”.

“Lo único que quiero es hacer lo que me apasiona. Y estoy deseando volver y celebrarlo con ustedes, que siempre me han apoyado“, sentenció.

El último partido de Niklas Castro fue el 11 de diciembre del 2025, día en que disputó 67 minutos en la derrota 4-0 ante el Fenerbahçe de Turquía por la Europa League.