Colombia vs Chile EN VIVO: Dónde verlo ONLINE y GRATIS partido por Liga de Naciones Femenina

La Roja visita a Colombia en un partido fundamental por la Liga de Naciones Femenina, buscando imponerse en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

La Selección Chilena juega este martes un partido clave por la Liga de Naciones Femenina, visitando a Colombia con la obligación de rescatar puntos.

Tras la derrota contra Argentina la semana pasada, La Roja pretende sumar unidades que le permitan seguir soñando con clasificar al Mundial 2027.

Cabe recordar que las dos primeras escuadras clasifican de manera directa a la cita planetaria, mientras que las que se ubiquen terceras y cuartas irán a un repechaje.





Colombia vs Chile por Liga de Naciones Femenina: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Colombia ante Chile será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una amplia cobertura en todas nuestras plataformas.

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¿A qué hora es el partido de Colombia vs Chile?

El compromiso de La Roja Femenina contra las cafeteras inicia a las 21:00 horas de Chile de este martes 14 de abril, disputándose en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.