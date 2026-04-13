Liga de Naciones Femenina: Cómo ver Colombia vs Chile GRATIS por la App MiCHV

Tras la derrota ante Argentina, La Roja buscará rescatar puntos contra Colombia en otro partido clave por la Liga de Naciones Femenina.

Un partido clave es el que jugará la Selección Chilena este martes, día en que se medirá a Colombia por una nueva jornada de la Liga de Naciones Femenina.

La Roja buscará la recuperación luego de caer ante Argentina la semana pasada, por lo que quedó obligada a rescatar puntos frente a la escuadra amarilla.

En caso de perder, el combinado nacional complicará sus chances para clasificar al Mundial 2027, teniendo en cuenta que el torneo ya entró en su fase final.





Dónde ver el partido de Colombia vs Chile EN VIVO y GRATIS

El partido de Colombia ante Chile será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que ya te llevó el encuentro contra las trasandinas.

Además, en nuestra señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV podrás ver este esperado compromiso de manera online y totalmente gratis.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Colombia vs Chile

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver a La Roja Femenina, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Hora del partido entre Chile y Colombia por Liga de Naciones Femenina

El encuentro de nuestra Selección contra las cafeteras comenzará a las 21:00 horas de Chile de este martes 14 de abril, disputándose en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali.