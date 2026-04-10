A levantar cabeza: Chile cayó ante Argentina en el retorno de la Liga de Naciones Femenina

En un partido clave en la ruta al Mundial 2027, La Roja no pudo frente a La Albiceleste y está obligada a rescatar puntos en condición de visitante.

La Selección Chilena sufrió una dura derrota este viernes en la Liga de Naciones Femenina, cayendo este viernes 1-0 ante Argentina en Valparaíso.

Por la fecha 5° del torneo que clasifica al Mundial 2027, La Roja no pudo hacerse fuerte de local frente a un equipo que tuvo las mejores chances.

Las trasandinas buscaron desde el comienzo y pudieron abrir la cuenta con un remate de Kishi Núñez que dio en el palo, ocasión que llegó luego de un error defensivo.

El combinado nacional respondió con un mano a mano que Sonya Keefe no alcanzó a definir, lo que fue el mejor acercamiento en el primer tiempo.

En el cierre del lapso inicial llegó la apertura de la cuenta de Florencia Bonsegundo, quien convirtió tras un penal cobrado a instancias del VAR por una mano en el área de Nayadet López Opazo.





Chile no pudo ante Argentina en la Liga de Naciones Femenina

Los cambios propuestos por el entrenador Luis Mena en el segundo tiempo intentaron animar al equipo, aunque no hubo ideas para acercarse al arco.

De hecho, las visitantes obligaron a Christiane Endler a una notable doble intervención, demostrando la categoría que la coloca entre las mejores del mundo en su puesto.

El final del partido fue tenso con algunos cruces entre las futbolistas, pero la situación no pasó a mayores y fue La Albiceleste la que terminó festejando en Valparaíso.

Con este resultado, La Roja se estanca en los 7 puntos en transcurridas cinco fechas, lo que las obliga a rescatar puntos en sus próximos dos cotejos que será en condición de forasteras.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile por la Liga de Naciones Femenina?

El próximo partido de Chile por la Liga de Naciones Femenina será el martes 14 de abril, día en que visitará a Colombia a partir de las 21:00 horas.

Posteriormente, las dirigidas por Luis Mena jugarán contra Uruguay en Montevideo el sábado 18 del mismo mes.