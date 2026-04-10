Chile vs Argentina EN VIVO: Dónde verlo ONLINE y GRATIS partido por Liga de Naciones Femenina

La Roja recibe a Argentina buscando una victoria clave que le permita escalar en la Liga de Naciones Femenina, partido que se juega en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

La Selección Chilena retoma su camino en la Liga de Naciones Femenina, jugando este viernes un partido fundamental ante Argentina.

Por la fecha 5°, La Roja apuesta a hacerse fuerte de local frente al conjunto trasandino y seguir soñando con clasificar al próximo Mundial 2027.

De ganar, las dirigidas por Luis Mena darán un importante salto en la tabla de posiciones y llegarían en buena forma al resto de los encuentros de esta fecha triple.





Chile vs Argentina por Liga de Naciones Femenina: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile ante Argentina será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará todos los detalles en esta trascendental jornada.

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Cómo descargar la APP MiCHV para ver Chile vs Argentina GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Chile vs Argentina?

El compromiso del combinado nacional contra La Albiceleste inicia a las 20:00 horas de Chile de este viernes 10 de abril, disputándose en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.