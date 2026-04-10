¿Qué fue de Miiko Albornoz? El inesperado destino que tuvo el campeón de la Copa América

Tras ser parte de un histórico título con La Roja y un paso por Colo Colo, el lateral decidió dar un importante giro en su carrera y unirse a un proyecto junto a su hermano.

Miiko Albornoz fue uno de los futbolistas que más llamó la atención en nuestro país en 2014, año en que fue convocado por primera vez a la Selección Chilena.

Nacido en Suecia, pero con ascendencia chilena, el lateral aprovechó la oportunidad entregada por Jorge Sampaoli y formó parte del plantel campeón de la Copa América 2015.

Tras ser nominado por última vez el 2019 a La Roja, el defensa llegó dos años después a Colo Colo con currículum que incluía varias temporadas en la Bundesliga de Alemania.

Sin embargo, el rendimiento en Los Albos no fue el esperado y jugó solamente 9 partidos en los que no convirtió goles ni aportó con asistencias, siendo titular en solamente cuatro ocasiones.





Dirigido por su hermano: El llamativo presente de Miiko Albornoz

Posterior a su ciclo en el Cacique, Albornoz regresó a Europa y estuvo desde el 2022 hasta el 2025 en el Vejle BK de Dinamarca.

La anterior campaña perdió terreno y solamente jugó en la reserva del elenco danés, por lo que decidió regresar a su país de origen a empezar casi de cero.

Actualmente, el lateral es parte del Essinge IK que pertenece a la sexta división de Suecia, donde es dirigido nada menos que por su hermano Mauricio Albornoz.

Alejado de las grandes ligas del viejo continente, el chileno de 35 años optó por un ambiente mucho más tranquilo y ayudar con su experiencia a esta llamativa institución.