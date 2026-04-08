Chile vs Argentina: Cuándo y a qué hora se juega el partido por Liga de Naciones Femenina

La Roja jugará un partido clave ante Argentina por la Liga de Naciones Femenina, buscando escalar en la tabla de posiciones y dar un enorme paso rumbo al Mundial 2027.

La Selección Chilena volverá a la cancha por la Liga de Naciones Femenina, chocando en esta oportunidad nada menos que ante Argentina.

Por la fecha 5° del certamen que clasifica al Mundial 2027, La Roja recibe a La Albiceleste con la obligación de sumar puntos para seguir con la ilusión intacta.

Actualmente, el equipo comandado por el entrenador Lusi Mena se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 7 unidades, casi en la misma línea que la escuadra trasandina que es segunda por diferencia de goles.





¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Argentina por Liga de Naciones Femenina?

El partido entre Chile y Argentina está programado para este viernes 10 de abril a las 20:00 horas de nuestro país.

El escenario será el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, donde se espera un gran marco de público alentando a la selección en el camino a la cita planetaria.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs Argentina?

El choque del combinado nacional contra La Albiceleste será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una amplia cobertura.

Además, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV te llevará este crucial encuentro de manera online y totalmente gratis.