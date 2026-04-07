Chile perdió terreno en el Sudamericano Sub 17 tras caer frente a Colombia

La Roja Sub 17 perdió por la cuenta mínima tras un error del portero nacional y ahora tendrá que ir en busca de una victoria frente a Paraguay para seguir con opciones en el grupo.

La Selección Chilena cayó por 1-0 ante Colombia en su segundo duelo por el Grupo A del Sudamericano Sub 17.

El conjunto nacional salió a la cancha este martes en busca del arco rival. Sin embargo, los dirigidos por Ariel Leporati no lograron marcar diferencias frente al equipo cafetalero.

Cuando se acercaba el final del primer tiempo, un error del portero de La Roja, Vicente Villegas, terminó marcando el partido: el arquero derribó a Julio Sinisterra al salir en busca del balón y el árbitro sancionó penal.

José Escorcia aprovechó la oportunidad desde los doce pasos y marcó el único gol del encuentro.

Con este resultado, La Roja Sub 17 quedó en el cuarto lugar de la tabla, mientras que Colombia escaló al segundo puesto.





Fixture de La Roja en el Sudamericano Sub 17

Tras el empate 1-1 con Uruguay y la caída por la cuenta mínima frente a Colombia, La Roja Sub 17 continuará su camino midiéndose ante Paraguay el el próximo jueves 9 de abril, a partir de las 19 horas.

Chile cerrará su participación en el Grupo A el domingo 12 de abril ante el conjunto de Ecuador, desde las 19 horas.