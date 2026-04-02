Chile informó baja de última hora para el Sudamericano Sub 17: Lo reemplazará jugador de Colo Colo

A través de un comunicado, La Roja confirmó que el arquero Bautista Andrade se perderá el torneo a causa de una lesión muscular.

La Selección Chilena informó de una baja de última hora para el Sudamericano Sub 17, torneo que comienza este viernes 3 de abril y que se realizará en Paraguay.

Se trata de Bautista Andrade, arquero que pertenece a Huracán de Argentina y que se perderá el torneo al presentar una lesión muscular.

A raíz de esto, el cuerpo técnico encabezado por Ariel Leporati optó por nominar a Amaro Contreras, guardameta perteneciente a Colo Colo.





Con esto, el Cacique sumará a su primer futbolista en la lista, teniendo en cuenta que anteriormente no se habían llamado por decisión del entrenador.

Entre los convocados hay varios jugadores que ya han debutado en el profesionalismo, entre los que están Esteban Páez (Universidad de Concepción) y Bayron Barrera (Deportes Iquique).

Cabe recordar que el torneo entre siete cupos para el Mundial de la categoría a disputarse en Qatar.

Fixture de Chile en el Sudamericano Sub 17